В Ноябрьской ЦГБ провели акцию, приуроченную Дню здорового сердца. Фото - Ноябрьская ЦГБ.

Специалисты Ноябрьской ЦГБ провели профилактическую акцию, приуроченную Дню здорового сердца. Во время мероприятия они информировали посетителей поликлиники об основных правилах профилактики артериальной гипертонии, а аниматор в костюме доброго сердечка покорил сердца женщин и детей.

– Организаторы мероприятия акцентируют внимание на следующих аспектах предупреждения повышения артериального давления: ограничение потребления соли до 5 гр. в сутки; поддержание здорового и подвижного образа жизни; правильное питание; контроль массы тела; отказ от вредных привычек (табакокурения, алкоголя, наркотических веществ); психоэмоциональное равновесие; контроль уровня артериального давления, – отметили в больнице.

Также там сообщили, что своевременное обращение к врачу, прохождение диспансеризации – это залог долголетия и здоровья.