Дмитрий Артюхов проверил подготовку Тарко-Сале к зиме. Фото - администрация Пуровского района.

Дмитрий Артюхов проверил подготовку Тарко-Сале к зиме. Этот вопрос взят под жесткий контроль.

Стало известно, что до наступления осени в райцентре планируют отремонтировать 8 участков сетей общей протяжённостью 8,8 км. Еще три участка протяжённостью 8,5 км заменит ресурсоснабжающая организация «Ямалкоммунэнерго» в рамках производственной программы.

Капитальный ремонт позволит увеличить работоспособность тепло-водосетей на перспективу. Готовность участков сегодня составляет от 30 до 95 %.

Напомним, замена ветхих сетей – приоритетная задача для коммунальщиков в этот сезон подготовки к отопительному периоду. Для её решения округ выделил району 90 млн рублей. Прошедшей зимой после технологического инцидента в период экстремальных морозов энергетики приняли непростое решение: чтобы сохранить теплоснабжение в домах таркосалинцев, в конце января временно приостановили подачу горячего водоснабжения. Данной услугой пользуются лишь 22-23% от всех многоквартирных домов города.