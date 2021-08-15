Таркосалинские добровольцы продолжают очищать от мусора территорию города. Фото - Администрация Пуровского района.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с таркосалинскими добровольцами. Ребята присоединились к всероссийской экологической акции «Дни зеленых действий», и убирают от мусора береговую линию реки Пякупур.

– Мы проводим экологический субботник. Мы уже убирали эту территорию, но появляется много нового мусора, в основном строительного. Поэтому вышли вновь. Также мы недавно вывезли КамАЗы мусора с берега Пякупур, и продолжаем эту работу, – сообщила руководитель ресурсного молодежного центра и руководитель акции Фаадия Никольченко.

Активисты волонтерского движения регулярно осматривают лесную зону вокруг Тарко-Сале, Пуровска и Сывдармы, намечают локации, передают их в организацию «РАДИ Добра» для организации субботников на загрязненных участках.