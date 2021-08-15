Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 августа 2021 10:25

Коронавирус на Ямале. Последние новости на 15 августа 2021 года: 45 человек – на ИВЛ

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 15 августа 2021 года
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Ямале 45 человек находятся на ИВЛ.

На Ямале 45 человек находятся на ИВЛ.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 15 августа. Количество заболевших увеличилось на 130 и составило 45 473 человека.

Из общего числа болеющих 818 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 112 из них находятся в тяжелом состоянии, 45 подключены к аппаратам ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 538 человек. Ещё за сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 917. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 112 заражений COVID-19, за весь период - 38 556.

За сутки в России зарегистрировано 22 144 новых случая коронавируса в 85 регионах, 819 человек скончались. За сутки в России полностью выздоровели 19 550 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 579 212 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 169 683 летальных исхода, выздоровели 5 867 890 человек.