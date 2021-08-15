Погода на 15 августа на Ямале: плюс 22

На Ямале плюс 22. Фото: Вадим Бегун

На Ямале облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +12,+17 °С, днем +17,+22 °С.

В этот день отмечается перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефана (Степана). Степан считается покровителем лошадей. Наши предки заметили, какова погода на Степана - таков и сентябрь будет. А по тому, каковы дни 15-19 августа, определяли погоду на сентябрь-январь.