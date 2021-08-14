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Здоровье14 августа 2021 14:54

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 августа 2021 года увеличилось на 130 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 14 августа 2021 года
Виктория Терина
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 августа 2021 года увеличилось на 130 человек

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 14 августа 2021 года увеличилось на 130 человек

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, за сутки количество заболевших увеличилось на 130 человек. С марта прошлого года количество заболевших достигло 45 473 человек.

Из общего числа болеющих 818 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 112 из них находятся в тяжелом состоянии, 45 подключены к аппаратам ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 538 человек.

Ещё за сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 917. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 112 заражений COVID-19, за весь период - 38 556.

С начала пандемии на Ямале выписаны по выздоровлению 43 008.

За последние сутки в России выявлено 22 144 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни, зафиксировано 819 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 550 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 579 212 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 169 683 летальных исхода, выздоровели 5 867 890 человек.