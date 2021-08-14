В Салехарде обновили школу, гимназию и детский сад Фото: администрация Салехарда

Состоялась приёмка школы №2, двух корпусов Обдорской гимназии и детского сада №15 «Бережок» в Салехарде. В школах города ежегодно делают косметические ремонты, пополняются фонды библиотек. А с нового учебного года приедут работать новые педагоги. - В Обдорской гимназии готовится к открытию Центр цифрового образования «IT-куб». В корпус по ул. Губкина, 4А в кабинеты установили четыре интерактивные панели для организации обучения в режиме онлайн. Для удобства учеников появилась настенная мобильная станция для зарядки мобильных устройств, а в «Точку роста» закупили новые компьютеры и мебель. В корпусе по ул. Республики, 50 проходит обновление столовой, - сообщают в администрации города. Сейчас Школа №2 уже полностью готова и ждёт своих учеников к 1 сентября. В школе появились информационные стенды к году науки и технологий с биографиями великих учёных и их научными открытиями. Ещё оформлен блок для начального звена, установлены интерактивные панели с развивающими играми по математике и русскому языку. А в кабинет логопеда купили программно-аппаратный комплекс «Колибри». Детский сад «Бережок» получил два программно-мультимедийных комплекса «КУБИК» для младшего и старшего возраста. Кроме того, для детей закупили комплекты «Первые шаги в математику» и «Увлекательная математика», лего-конструкторы и новые игрушки.