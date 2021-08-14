В Новом Уренгое очищают от мусора парки Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня газовая столица присоединится к Всероссийскому экологическому марафону народных инициатив «Дни зеленых действий». В поддержку экомарафона в Новом Уренгое пройдут мероприятия по очистке от мусора парков, лесотундровой полосы, земель общего пользования, прибрежных территорий. В акции будут участвовать представители патриотических объединений города, волонтёры проекта «Будущее Арктики», трудовые коллективы организаций города, депутаты Городской Думы. А на городской площади для детей организованы различные мероприятия экологической направленности. Неравнодушные и активные ямальцы могут принять участие в мероприятиях и внести свой вклад по уборке территории муниципалитета.