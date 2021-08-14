Волонтеры Арктики участвуют в раскопках на Ямале Фото: Департамент внешних связей ЯНАО

Волонтёры Арктики из Санкт-Петербурга, Вологды, Пскова, Серпухова и села Пономари Пермского края участвуют в раскопках на территории археологического памятника «Лабытнанги-1» в поселении «Коми-деревня». Их участие в экспедиции организовано в рамках соглашения о сотрудничестве между МОЭО «Зелёная Арктика» и ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики». Волонтёры работаю в одну смену с 8 по 22 августа и занимаются не только раскопками, но и дежурством по лагерю, помощью в камеральной работе, созданием медиа-контента о работе экспедиции. В экспедиции также участвуют волонтёры из Лабытнанги и других городов, присоединившиеся к проекту через волонтёрский портал Dobro.ru. Всех добровольцев обеспечили питанием, рабочей одеждой и снаряжением для организации быта в палаточном лагере. Таким образом, на Ямале появилось новое волонтёрское направление – Волонтёры Науки.