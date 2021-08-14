Погода на Ямале на 14 августа: ночью и утром туман Фото: Юлия Кучеренко

В субботу, 14 августа, по прогнозам метеорологов, в Ямало-Ненецком автономном округе днём будет тёплая погода с температурой воздуха +22, +27 градусов, местами до +17 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +10,+15 градусов, при прояснении до +5 градусов. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, днём порывы до 15 м/с.

Погода на Ямале 14 августа 2021 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО

С Медового Спаса крестьяне начинали распахивать поля под озимые, отделывать овины к зиме, очищать гумна. Когда сеяли озимую рожь, стаскивали с печи самого старого пахаря в селе и вели в поле, чтобы он бросил в землю первую горсть зерна. «Посей ты, дедушко, первую горсточку на твое стариковское счастье!», - просили крестьяне.