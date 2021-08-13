В Новом Уренгое на одну ночь перекроют движение по Западной магистрали

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое перекроют движение по Западной магистрали (от пересечения с ул. Железнодорожной протяженностью 500 метров). Проезд для транспорта будет закрыт в ночь с 13 на 14 августа. Это связано со строительством развязки «Солнечная» на ПМК-9.

- Транспортная развязка соединяется с Западной объездной. Подрядчику необходимо сделать дополнительные съезды, облачить их в дорожную одежду и провести работы по монтажу гранитного бордюра, - рассказали в городской администрации.

Также в ведомстве уточнили, что объехать закрытый участок можно будет последующим улицам: Железнодорожная, Подшибякина, Центральная магистраль и проспект Губкина.

Напоминаем, что открыть движение по развязке планируется через несколько недель. Это позволит серьезно разгрузить городские дороги. Развязка имеет съезды в нескольких направлениях: на пересечении улиц Магистральная, Крайняя и Железнодорожная.