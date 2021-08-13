«Неужели нельзя нормально сделать?»: ноябряне возмущены качеством асфальта нового тротуара

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Жители Ноябрьска возмущены качеством городского асфальта. В частности, речь идет о недавно обустроенном тротуаре вдоль жилых домов. Пост об этом появился в местном паблике «Злой Ноябрянин».

- Полюбуйтесь, какой асфальт нам кладут. Неужели нельзя нормальный сделать, администрация вы куда смотрите?, - написал анонимный пользователь.

В подтверждение своих слов автор выложил несколько фото, на которых видно потрескавшееся покрытие и отпавший бордюр.

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

В комментариях горожане возмутились столь безобразной работе и пришли к выводу, что тротуар надо немедленно отремонтировать.

Позже на сообщение отреагировала местная администрация.

- Работы по асфальтированию тротуара на придомовой территории имеют гарантийный срок. Управляющей организацией ООО «НРЭК 2» направлена претензия в адрес подрядчика о необходимости устранения выявленных дефектов, - сообщили власти.

Также в ведомстве добавили, что в дальнейшем по всем вопросам, связанным с содержанием и обслуживанием придомовой территории, необходимо обращаться в УК «НРЭК 2» по телефону: 34-34-34.