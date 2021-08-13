Отличия online-шопинга ямальцев: покупаем дороже и технологичнее

Фото: МегаФон

Жители Ямала в летний период стали чаще совершать онлайн-покупки. Количество интернет-заказов на мобильные девайсы увеличилось в 2,5 раза в сравнении с данными на начало года. Во время online-шопинга ямальцы предпочитают доставке самовывоз, сообщили аналитики интернет-магазина МегаФона. Самыми востребованными смартфонами на северных онлайн-витринах признаны модели Apple и Samsung.

По данным DATA Insight, в России электронная коммерция занимает более 10% рынка ритейла. В 2025 году, по мнению специалистов, через интернет будет совершаться уже каждая четвертая сделка в розничных продажах по стране. В среднем сегодня на каждого россиянина (включая пенсионеров и детей) приходится 5,2 заказа онлайн.

Как рассказали в МегаФоне, на Ямале наиболее активным месяцем по интернет-продажам смартфонов с начала года стал июнь. На такой вид шопинга так же, как и за покупкой гаджетов, чаще отправляются мужчины. Наибольшее число заказов телеком-специалисты фиксируют с воскресенья на понедельник. Любимое время для этого занятия у жителей Ямала – с 21:00 до 00:00.

– Самый востребованный продукт в интернет-магазине – смартфоны. Чаще всего жители Ямала предпочитают приобретать онлайн более дорогие модели телефонов с обязательной поддержкой технологии VoLTE – это возможность звонить в сети 4G и более четко слышать собеседника, а также разговаривать, не прерывая интернет-сессии. Лидерство этим летом удерживают модели Apple, – рассказал директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Средняя стоимость смартфона при электронном заказе по стране составляет 37 225 рублей.

Топ онлайн-продаж в Югре и на Ямале возглавляют:

1. Apple iPhone 12 и Apple iPhone 12 mini 128 GB и 64 GB

2. Apple iPhone 11 с объемом памяти 128 GB и 64 GB

3. Samsung Galaxy А51 64GB и 128 GB

4. Texet TM-128 и Тexet-530R

5. Xiaomi Redmi 9 32 GB и 64 GB

Интернет-магазин АО «МегаФон Ритейл»: https://yanao.shop.megafon.ru