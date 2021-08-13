Фото: администрация Надымского района

В меню ямальских детсадовцев появятся северные дикоросы и местная продукция. С такой инициативой обратился к Дмитрию Артюхову заведующий новоуренгойских детсадов «Звездочка» и «Созвездие», а также председатель ямальского родительского комитета Михаил Пацевич.

Он уже не раз высказывал данную идею, которая всегда находила поддержку у родителей. Однако нововведения потребуют дополнительных средств, поскольку местные продукты на порядок дороже той же говядины и пакетированных соков.

Кстати, Дмитрий Артюхов поддержал данную инициативу, решив не откладывать исполнение в долгий ящик.

- Эти вопросы будут решены. Наши продукты экологически чистые и доступные. Идея полезная. Я согласен с Вашим предложением, давайте его реализуем, - сказал губернатор.