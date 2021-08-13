В салехардском бассейне ЦКиС «Геолог» появилась отдельная раздевалка для детей-инвалидов

Фото: администрация Салехарда

В салехардском бассейне ЦКиС «Геолог» появилась отдельная раздевалка для детей с ограниченными возможностями. С просьбой об этом обратились родители детей-инвалидов к главе города Алексею Титовскому и губернатору Ямала Дмитрию Артюхову.

- На днях завершили ремонт, установили отдельную душевую кабинку. Кроме того, приобрели дополнительный универсальный лестничный подъемник с интегрированным креслом. Теперь вход в чашу бассейна осуществляется с двух сторон, - рассказал градоначальник.

Отдельная раздевалка значительно упростит пребывание родителей с особенными детьми. Например, если мама привела мальчика на занятия, то ей больше не придется ждать, когда общая раздевалка освободится, чтобы помочь сыну переодеться.