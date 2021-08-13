В Губкинском построят более двух километров ливневой канализации

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском продолжают решать проблему водоотведения с улиц. Имеющиеся инженерные системы слива талых и дождевых вод уже не справляются с поставленной задачей, поэтому необходимо строительство ливневок, которые позволят перенаправлять поток воды из города.

Согласно плану, за летний сезон в Губкинском проведут 2 347 метров ливневой канализации.

Уже готовы инженерные системы на улицах Парковая и Газовиков. Также сделаны небольшие участки в шести микрорайонах. Кроме того, ливневки появятся напротив школы №5, скейтпарка в мкр. №7 и воле домов №26 и №30 в 9 мкр.

- Работы много, она требует времени и ресурсов. Да, это доставляет неудобства, но нужно проявить терпение и понимание, - обратился к жителям глава города Андрей Гаранин.