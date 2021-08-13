Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 августа 2021 года увеличилось на 131 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 131 человека. С начала периода количество заболевших достигло 45 343.

Из общего числа болеющих 812 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 107 из них - в тяжелом состоянии, 38 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 533 человека.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 899. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 116 заражений COVID-19, за весь период - 38 444.

Выздоровели за последние сутки 139 человек, с начала пандемии - 43 147.

За последние сутки в России выявлено 22 277 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 850 (8,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 557 068 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 19 368 человек, с начала пандемии - 5 848 340. Также за сутки зафиксировано 815 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 168 864 человека.