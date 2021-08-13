В Тазовском центре «Забота» открылся пункт сбор вещей для жильцов сгоревшего дома в Антипаюте

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском начался сбор вещей первой необходимости для жильцов сгоревшего дома в Антипаюте. Помощь принимают в центре социального обслуживания населения «Забота», расположенного по ул. Ленина, д. 5.

- Принимается любая помощь - предметы личной гигиены, бытовые принадлежности, личные вещи и посуда, - рассказали в районной администрации.

Уточнить информацию можно по номеру телефона: 8 (34940) 2-42-68.

Напоминаем, что трагедия произошла в ночь на 12 августа. Огонь охватил жилой дом №17 по ул. Новая. В пожаре погибли три человека.