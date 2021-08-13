В Тарко-Сале осудят мужчину, который заживо сжег родную сестру Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе будут судить местного жителя, обвиняемого в убийстве сестры, совершенном с особой жестокостью. Все произошло в ночь на 18 апреля 2020 года, когда мужчина и его родственница распивали алкоголь.

- Было установлено, что накануне между погибшей 19-летней девушкой и ее братом, при совместном распитии алкоголя во дворе дома, произошел конфликт. Около 05:00 утра мужчина облил сестру бензином и поджег. По заключению судебно-медицинской экспертизы, девушка скончалась от ожогового шока, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Днем, оправившись от случившегося, мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил тело сестры без признаков жизни. Кроме того, обвиняемый долго отрицал свою вину, но потом все же сознался под тяжестью улик. Сейчас злоумышленник дожидается судебного заседания.