Жительница Муравленко предстанет перед судом за жестокую расправу над гостем Фото: Ольга Крыльцова

В Муравленко будут судить местную жительницу, обвиняемую в убийстве собутыльника. Все началось 3 мая 2021 года, когда в полицию позвонила женщина, сообщившая о трупе в своей квартире.

- Было установлено, что накануне, 2 мая, погибший пришел в гости к своей подруге. В ходе распития алкоголя между ними произошел конфликт, перешедший в поножовщину. Женщина схватила нож и несколько раз ударила гостя в область шеи. На следующий день обвиняемая позвонила в правоохранительные органы и рассказала о случившемся, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас злоумышленница задержана и дожидается судебного заседания.