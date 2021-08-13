Наркосбытчик из Нового Уренгоя получил более десяти лет колонии Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили местного жителя 1987 года рождения, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков. Горожанина задержали 5 декабря 2019 года, в ходе осмотра его автомобиля полицейские обнаружили 21 сверток с порошкообразным веществом, электронные весы и упаковочные материалы.

Кроме того, в телефоне злоумышленника хранилась информация о тайниках-закладках, в которых обнаружили еще 5 свертков с порошкообразным веществом.

- Согласно проведенному исследованию, изъятые оказалось наркотиком синтетического происхождения общей массой около 14 граммов. Данное наркотическое средство молодой человек намеревался сбыть на территории города, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Далее в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30 и ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». А в июле 2021 года суд приговорил его к 11 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.