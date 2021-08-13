В Салехарде завершился ремонт более половины дворов, включенных в проект благоустройства

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Этим летом в Салехарде ремонтируют 19 дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» - меняют освещение, лавочки, урны и асфальтируют проезды.

- Сегодня посмотрел ход работ. На ул. Совхозная, 8 ремонт уже завершен. На 90 процентов выполнены работы в следующих дворах: ул. Глазкова, 12; ул. Свердлова, 42 и 40а; ул. Гаврюшина, 17 и 17а; ул. Республики, 64 и 62; ул. Трудовая, 14; ул. Почтовая, 2, - рассказал глава города Алексей Титовский.

Сейчас подрядчик приступил к ремонту дворов по следующим адресам: ул. Подшибякина, 17 и 21; ул. З. Космодемьянской, 33 и 35; Губкина, 6 и 8.

На ул. Комсомольской, 11 подрядчик начнет ремонт в ближайшее время.

Во дворе домов №12 и 14 по улице Арктическая, помимо стандартного перечня работ, будет обустроена стоянка. К благоустройству подрядчик приступит в ближайшее время. В соседнем дворе по ул. Арктическая, 20 также появится стоянка, а по просьбе жителей здесь также заменят игровую конструкцию на детской площадке.