В Ноябрьске завершили основные работы на площадке для кроссфита

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Ноябрьске продолжают благоустраивать площадку для кроссфита, расположенную на городском стадионе. Согласно плану, ее площадь увеличили в два раза, постелили новое покрытие и установили тренажеры, в том числе для пенсионеров, направленные на работу кардио системы.

- Над тренажерами оборудуем навес для комфортных занятий спортом в любую погоду. С такой просьбой неоднократно обращались сами спортсмены, - отметил глава города Алексей Романов.

Также он сообщил, что в дальнейшем здесь появится и детская игровая зону, чтобы ноябряне могли приходить всей семьей, проводя время интересно и с пользой.

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