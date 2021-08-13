В Лабытнанги более 400 семей переедут из аварийных домов в новостройки

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается активное строительство жилья. На данный момент в городе возводят первые «семиэтажки», в которые переедут жители аварийных домов. В них предусмотрено 325 квартир.

- Высотки в Лабытнанги строятся впервые. Думаю, многие успели оценить привлекательность новой облицовки этих зданий, - отметила глава города Марина Трескова.

Кроме того, в городе строят 6-подъездный четырехэтажный дом на 87 квартир. Подрядчики намерены ввести его в эксплуатацию в конце года. В него въедут жители 12 аварийных домов.

Также напоминаем, что наряду с жилыми домами, в городе преображаются образовательные учреждения. Одно из них - гимназия, в которой сейчас идет ремонт. В учреждении появятся лаборатории, коворкинги, лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков, зоны для отдыха и творчества. А благодаря использованию перегородок, помещения смогут трансформироваться в зависимости от задач.