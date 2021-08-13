В Тазовском изменится схема движения автобусов № 2 и №3

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском изменится схема движения двух автобусов. Это связано с ремонтом ул. Пушкина и ул. Геофизиков. Изменения вступят в силу уже с сегодняшнего дня - 13 августа.

Так, маршрут №2 будет следовать по остановкам Нагорная - Дом Творчества - Поликлиника (по объездной) - ул. Дорожная. А маршрут №3 пройдет по остановкам Речпорт - Дом Творчества - Поликлиника (по объездной) - ул. Дорожная.

Узнать дополнительную информацию можно в диспетчерской службе по телефону: 8 (34940) 2-00-96.