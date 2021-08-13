Коронавирус на Ямале. Последние новости на 13 августа 2021 года: в Шурышкарском районе привились более трех тысяч человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямал продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет число заболевших и умерших граждан. Так, с начала августа от COVID-19 скончались уже 56 человек, а за последние судки - четыре. Чтобы взять инфекцию под контроль, власти призывают северян пройти вакцинацию. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах.

Так, в Шурышкарском районе вакцинировались уже 3 494 человека, полностью завершили иммунизацию - 3 227 жителей. На выбор шурышкарцев представлены три препарата: «Спутник V», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 133 человека, из них 15 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 45 212 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 825 человек, из них 108 находятся в тяжелом состоянии, 37 - на аппаратах ИВЛ, 4 - скончались.

В России выявлен 6 534 791 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 168 049 летальных исходов, выздоровели 5 828 972 человека.