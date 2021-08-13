Погода на Ямале на 13 августа: снова дожди

Погода на Ямале на 13 августа.
Фото: Вера Зенина
В пятницу, 13 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и дождь. Днем +20, ночью +15. Ветер 4-8 м/с.
Ноябрьск: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +21, ночью +14. Ветер 4-8 м/с.
Надым: пасмурно и дождь. Днем +18, ночью +13. Ветер 4-8 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +18, ночью +14. Ветер 2-8 м/с.
Губкинский: переменная облачность. Днем +21, ночью +14. Ветер 4-8 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +21, ночью +15. Ветер 4-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и дождь. Днем +20, ночью +15. Ветер 3-7 м/с.
Муравленко: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +21, ночью +13. Ветер 4-8 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.