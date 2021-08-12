В Новом Уренгое директор фирмы задолжала налоговой более 50 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении директора коммерческой организации. Женщина обвиняется в сокрытии денег, которые должны были пойти на погашение задолженности по налогам.

- Было установлено, что руководитель организации, достоверно зная о наличии имеющейся задолженности в размере более 50 миллионов рублей, скрыла свыше 9,5 миллиона, которые должны были пойти на уплату долга, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Также проводится судебно-налоговая экспертиза.

Отметим, что преступление выявлено сотрудниками налоговых органов совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЯНАО.