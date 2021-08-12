«Более 17 километров дорог и тротуаров»: в Салехарде началась укладка асфальта на улицах Почтовая и Маяковского

Фото: администрация Салехарда. Все работы будут выполнены в срок.

В Салехарде депутаты городской думы и представители администрации проверили ход ремонта на улично-дорожной сети. Напоминаем, что в этом году необходимо привести в порядок более 6 километров дорог и 11 километров тротуаров. Кроме того, предстоит заменить 44 километра уличного освещения.

Так, на улицах Почтовая, Маяковского и Чубынина планируется отремонтировать 3 километра асфальта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные автомобильные дороги».

А на ул. Почтовая уже выполнен ремонт тротуаров. Сейчас подрядчик приступил к устройству покрытия проезжей части - это 460 метров дороги. Далее предстоит установить ограждения, нанести разметку и провести озеленение.

Фото: администрация Салехарда.

Также ведутся работы по установке бортовых камней и устройству выравнивающего верхнего слоя проезжей части на ул. Маяковского. Далее подрядная организация проведет ремонт покрытия дороги и тротуаров, обустроит водоотводных лотки и озеленит участок. В этом году будет отремонтирован 1 километр 790 метров дороги.

Также депутаты и представители городской администрации посетили участки, на которых выполняется ремонт тротуаров: улицы Губкина, Ямальская и Республики.

На ул. Ямальская работы почти завершены. Осталось установить ограждения. Всего был отремонтирован 1 километр 400 метров бордюров.

Фото: администрация Салехарда.

На ул. Республики ведутся работы по демонтажу покрытия тротуаров (от ул. Матросова в сторону ул. Чубынина и от Обдорского острога в сторону ул. К. Маркса). В этом году там будет заменено 2 километра 500 метров тротуара. А на ул. Губкина - 770 метров.

После завершения работ на этих улицах пройдут восстановительные работы, озеленение территорию и установка ограждений.

Также тротуары отремонтируют на улицах Матросова, Республики, Свердлова, З. Космодемьянской, Ямальская, Губкина, Подшибякина, Броднева и Мира.