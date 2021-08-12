В Тарко-Сале украшают территории муниципальных учреждений

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале проходит конкурс по благоустройству среди коллективов муниципальных учреждений. Сотрудникам необходимо украсить прилагающую территорию зданий, где они работают.

Главные критерии оценки: проявление творческой инициативы, презентабельный вид фасада, наличие газонов, клумб, освещения и урн, а также содержание территории в чистоте и порядке.

Так, на участие в конкурсе заявились семь коллективов: «Комитет по строительству и архитектуре», детские сады «Радуга» и «Василек», детская школы искусств, спортшкола «Авангард», районный историко-краеведческий музей и КСК «Геолог».

- Во время второго этапа конкурса комиссия выезжала на объекты и оценивала территории, претендующие на победу. Многие удивили своей креативностью и вовлеченностью в процесс благоустройства, - рассказали в городской администрации.

Итоги конкурса подведут 27 августа. Победители получат денежные призы.