Жители Ноябрьска добились ремонта канализационного люка с торчащей арматурой

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Жители Ноябрьска добились ремонта канализационного люка по ул. Мира, 78А. Началось все с поста местного жителя в паблике «Злой Ноябрянин».

- Улица Мира, 78а. Об этот люк разбито уже не один десяток бамперов и порогов, торчит арматура. Бегают дети, ходят люди, если нога попадет в яму - перелом обеспечен, - написал анонимный пользователь.

В подтверждение своих слов он приложил фото, на котором виден подземный колодец с изрядно разрушенной крышкой. Со стороны кажется, что сдвинуть ее сможет даже ребенок.

Через некоторое время на сообщение отреагировала городская администрация. Власти сообщили, что не оставят проблему без внимания. А позже появилась фотография, на которой у колодца поставили временное ограждение

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

- «Энерго-Газ-Ноябрьск» запланировал провести ремонт, - добавили в ведомстве.