Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Для укрепления трассы Надым-Салехард применяют технологию холодного ресайклинга. Новую технику испытают на 4,6 километрах дороги.

- Метод ресайклинга позволяет производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как компонента нового. Специальные машины - ресайклеры - измельчают старое покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки (цемент для основания и битумную эмульсию для верхнего слоя покрытия) и стабилизаторы, которые улучшают качество дорожного основания, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

На то, чтобы слои выстоялись и набрали прочность, требуется не меньше двух суток. Ездить по самой дороге в это время нельзя. Поэтому работы производятся по половине проезжей части, с перекрытием одной полосы, что позволяет не останавливать движение.

После отработки на экспериментальном участке, данную технологию и закупленные механизмы можно будет применять при ремонте улично-дорожной сети.