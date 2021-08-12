Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 августа 2021 года увеличилось на 133 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 133 человека. С начала периода количество заболевших достигло 45 212.

Из общего числа болеющих 825 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 108 из них - в тяжелом состоянии, 37 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 528 человек.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 884. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 118 заражений COVID-19, за весь период - 38 328.

Выздоровел за последние сутки 141 человек, с начала пандемии - 43 008.

За последние сутки в России выявлена 21 932 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 773 (8,1%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрирован 6 534 791 случай в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 195 человек, с начала пандемии - 5 828 972. Также за сутки зафиксировано 808 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 168 049 человек.