В Новом Уренгое осудили банду вахтовиков, ограбивших и избивших двух мужчин Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили банду вахтовиков, избивших и ограбивших двух мужчин. Все началось 14 октября 2020 года, когда в полицию обратились жители Оренбургской и Челябинской областей 1988 и 1972 годов рождения. Они рассказали, что на них напали неизвестные мужчины, укравшие телефоны.

- Было установлено, что заявители, находясь в алкогольном опьянения, шли по улице. Затем их нагнали злоумышленники. Они несколько раз ударили пострадавших по лицу и забрали у них мобильные телефоны. Сумма ущерба составил около 28 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Преступниками оказались трое мужчин 1990, 1988 и 1992 годов рождения, работающих в Новом Уренгое вахтовым методом. Двое из них, уже имеющих судимость, проживают в Кемеровской области, еще один - в Краснодарском крае.

Позже на рабочих завели уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ «Грабеж». А в июле 2021 года суд приговорил одного мужчину к 2 годам и 4 месяцам в колонии строгого режима, а двух других - к одному году условно с испытательным сроком на три года.