В Шурышкарском районе более трех тысяч жителей завершили вакцинацию от коронавируса

Фото: администрация Шурышкарского района

В Шурышкарском районе продолжается вакцинация от коронавируса. На выбор жителей представлены три препарата: «Спутник V», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Кстати, последняя вакцина поступила в район не так давно. Это облегченный вариант российского препарата «Спутник V», разработанный Национальным исследовательским центром им. Гамалеи. Вакцина является однокомпонентной и не требует введения второй дозы препарата.

В настоящее время в Шурышкарском районе вакцинировались 3 494 человека, полностью завершили иммунизацию - 3 227 жителей.

Напоминаем, что записаться на прививку можно по телефону «горячей линии»: 8 900 402 27 02, через портал «Госуслуги» или обратиться к участковому терапевту по месту жительства.