«Могут взорваться в любой момент»: жителя Сеяхи жалуются на бесхозные цистерны с бензином

Фото: паблик "Яр-Сале | Ямальский район"

Жители Сеяхи беспокоятся из-за огромных бочек с бензином, стоящих возле жилых домов. Ямальцы опасаются, что горючее может попросту взорваться, когда возле него будут находиться люди, да и неприятный запах также действует на нервы. Пост об этом появился в местной группе «Яр-Сале | Ямальский район», сообщает «МК-Ямал».

- В жилом районе поселка около магазина «Светлана» стоят огромные бочки с бензином вдоль дороги, от которых идет вонючий запах. Мы и наши дети дышим этой вонью, невозможно открыть дома форточки. Никто не думает о том, что в любой момент они могут взорваться, - написал анонимный пользователь.

В подтверждение своих слова автор приложил фото, на котором видны огромные цистерны, а буквально в нескольких метрах - жилые дома и проезжая часть.

В скором времени на сообщение отреагировала администрация Ямальского района.

- Ситуацию взяли на контроль. Проверка будет проведена уже на этой неделе, - заверили власти.