В Ноябрьске завершается строительство детского сада на 190 мест

Фото: Правительство ЯНАО

В восьмом микрорайоне Ноябрьска завершается строительство детского сада на 190 мест. Сейчас рабочие заканчивают возведение коробки здания и уже приступили к устройству внутренних стен. Также начаты отделочные работы и монтаж инженерных систем. А наружное энергоснабжение полностью готово к подключению.

Отметим, что в этой части города раньше не было детского сада, поэтому жителям приходилось возить детей в другие микрорайоны Ноябрьска.

- Это уже третий сад, который мы откроем за два года. Новые современные учреждения очень нужны Ноябрьску. Радуют темпы возведения здания - отклонений от графика нет. Сад будет очень просторный, коридоры и лестницы спроектированы с учетом инклюзивных требований. Уже начата работа по формированию коллектива. Уверена, жители останутся довольны результатом, - рассказала начальник городского департамента образования Светлана Фатеева.

Окончание строительства запланировано на декабрь текущего года.