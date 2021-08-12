Рецидивист из Нового Уренгоя отправится в тюрьму за спрятанные наркотики Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое осудили местного жителя 1985 года рождения, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Раньше мужчина уже имел проблемы с законом.

- Горожанина задержали 28 марта 2020 года. В ходе досмотра у него нашли сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком синтетического происхождения массой 0,51 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять. Однако это не помешало мужчине уйти от ответственности.

Позже его обвинили по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта». А в июле 2021 года суд приговорил горожанина к 5 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 25 тысяч рублей.