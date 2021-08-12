Губкинская прокуратура обязала подрядчика убрать свалку на строительной площадке Фото: Ольга Крыльцова

Губкинская прокуратура добилась ликвидации свалки в микрорайоне №18, возникшей по вине строительной фирмы ООО «РГС-Строй 1».

- Установлено, что на участке, где строится дом, находится несанкционированная свалка, состоящая из различных промышленных, производственных и пищевых отходов, в том числе первого класса, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим директору фирмы было внесено представление, по результатам рассмотрения которого свалка ликвидирована. Кроме того, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также напоминаем, что еще одну незаконную свалку обанаружили в Тазовском районе. Виновником оказалось местное сельхозпредприятие, складывающее отходы производства в тундре.