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Общество12 августа 2021 9:29

Губкинская прокуратура обязала подрядчика убрать свалку на строительной площадке

Виновники привлечены к дисциплинарной ответственности
Марина Прохорова
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Губкинская прокуратура обязала подрядчика убрать свалку на строительной площадке

Губкинская прокуратура обязала подрядчика убрать свалку на строительной площадке

Фото: Ольга Крыльцова

Губкинская прокуратура добилась ликвидации свалки в микрорайоне №18, возникшей по вине строительной фирмы ООО «РГС-Строй 1».

- Установлено, что на участке, где строится дом, находится несанкционированная свалка, состоящая из различных промышленных, производственных и пищевых отходов, в том числе первого класса, - рассказали в ведомстве.

В связи с этим директору фирмы было внесено представление, по результатам рассмотрения которого свалка ликвидирована. Кроме того, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также напоминаем, что еще одну незаконную свалку обанаружили в Тазовском районе. Виновником оказалось местное сельхозпредприятие, складывающее отходы производства в тундре.