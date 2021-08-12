Юные салехардцы могут нарисовать иллюстрации к любимым книгам

Фото: администрация Салехарда

Юные салехардцы могут принять участие в конкурсе рисунков «Книжное настроение и книжные пейзажи». Его организует городская Библиотека дружбы народов.

На выбор предлагаются две номинации: рисунок (в любой технике) и декоративно-прикладное творчество (аппликация, пластилинография, рисование крупой и прочее).

Примерная тематика конкурсных работ следующая: «По страницам любимых книг», «Портрет литературного героя», «Мои любимые стихи» и «Что за прелесть эти сказки!».

Заявки принимаются до 27 августа по адресу электронной почты: Bibl.druzba@yandex.ru с пометкой «Книжное настроение и книжные пейзажи», а также по адресу: ул. Чапаева, д.16.

Узнать дополнительную информацию о конкурсе можно по номеру телефона: 4-35-54.