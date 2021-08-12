В Лабытнанги на городском вокзале задержали 99 пассажиров без сертификатов и ПЦР-тестов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

На Ямале уже больше месяца действуют новые правила въезда в регион. Напоминаем, что с 3 июля граждане, прибывающие в округ и не имеющие прописки, обязаны предъявить сертификат о полной вакцинации с QR-кодом или результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за три дня до приезда.

Чтобы контролировать всех въезжающих, в аэропортах и на вокзалах установили блок-посты. Однако не все граждане спешат выполнять установленные правила. Так, в Лабытнанги, начиная с 3 июля, составлено уже 99 протоколов.

- Мы стараемся контролировать ситуацию и не допустить вспышки заболеваемости. На вокзалах в Лабытнанги и Харпе развернуты блок-посты. Информацию о количестве приезжих получаю ежедневно, - сообщила глава города Марина Трескова.

Отметим, что несоблюдение указанных требований может обернуться наказанием в виде предупреждения или административным штрафом от одной до тридцати тысяч рублей.