В Салехарде проверили безопасность детских площадок

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде продолжается реализация всероссийской акции «Безопасность детства». В ее рамках сотрудники городской администрации, прокуратуры и полиции проверили детские площадки.

Комиссия посетила объекты по улицам Свердлова, Губкина, Броднева, Подшибякина, Маяковского, Королева, а также зону отдыха на берегу реки Полябта.

- Серьезных нарушений мы не обнаружили. Тем не менее, все выявленные недочеты будут занесены в протокол и переданы ответственным лицам для скорейшего устранения, - рассказал главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Александр Семенов.

Напоминаем, что всероссийская акция «Безопасность детства» направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними во время летних каникул и в местах массового отдыха.

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