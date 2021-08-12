Коронавирус на Ямале. Последние новости на 12 августа 2021 года: за сутки скончались пять человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, с начала августа от COVID-19 умерли уже 52 человека, а за последние судки - пять. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 78 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 132 человека, из них 11 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 45 079 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 860 человек, из них 110 находятся в тяжелом состоянии, 39 - на аппаратах ИВЛ, 5 - скончались.

В России выявлено 6 512 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 167 241 летальный исход, выздоровели 5 808 777 человек.

Также напоминаем, что регионе продолжают работать волонтерские штабы. Все, кому необходима помощь в покупке продуктов или лекарств, могут обратиться к общественникам.