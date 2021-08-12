Погода на Ямале на 12 августа: курс на потепление

Погода на Ямале на 12 августа

В четверг, 12 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +23, ночью +17. Ветер 5-9 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем +17, ночью +11. Ветер 5-11 м/с.

Надым: ясно. Днем +21, ночью +14. Ветер 3-6 м/с.

Новый Уренгой: малооблачно. Днем +20, ночью +13. Ветер 3-6 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +18, ночью +10. Ветер 4-9 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем +17, ночью +9. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +23, ночью +16. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: переменная облачность. Днем +19, ночью +11. Ветер 3-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.