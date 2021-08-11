В Муравленко не хватает врачей и педагогов

Фото: администрация Муравленко

В Муравленко снижается количеств безработных. Сейчас на бирже труда состоят 120 человек, это на 70 процентов меньше, чем в августе прошлого года. А в базе службы занятости зарегистрировано 489 вакансий, среди которых 50 процентов - рабочие профессии.

Чаще всего требуются машинисты спецтехники, водители, слесари-ремонтники, электрогазосварщики, строители и другие. Наравне с этим не хватает и высококвалифицированных специалистов: инженеров, педагогов и врачей.

Также отметим, что в городской службе занятости успешно реализуется несколько программ, которые призваны регулировать ситуацию на рынке труда. Одна из них - временное трудоустройство безработных и выпускников профессиональных образовательных организаций. В этом году участие в программе приняли 72 человека.

Еще одно направление - выплата субсидии на организацию собственного дела.

Однако зачастую у соискателей нет профессиональных навыков ни для работы в найме, ни для открытия бизнеса. В этом случае на бирже помогут пройти бесплатное обучение.