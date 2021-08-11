В Салехарде раскрыли сразу три уголовных дела о краже денег с банковского счета Фото: Вера Зенина

В Салехарде осудят трех местных жителей, обвиняемых в краже денег с банковских карт.

- Было установлено, что в первых двух случаях злоумышленники нашли банковские карты, забытые владельцами в бесконтактных терминалах оплаты продуктовых магазинов. Решив не упускать ситуацию, они сняли со счетов чужие накопления. Другой обвиняемый украл деньги, завладев мобильным телефоном потерпевшего. Взяв гаджет, он выполнил перевод денежных средств на свой счет, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Во всех трех случаях обвиняемые раньше не привлекались к уголовной ответственности. Сейчас они обвиняются по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Северянам грозит до шести лет лишения свободы.