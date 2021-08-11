Стало известно, насколько Салехард готов к холодам

Отопительный сезон 2020-2021 годов в Салехарде обошелся без серьезных коммунальных неприятностей. Специалисты сферы ЖКХ уверены, что и предстоящая зима также не доставит северянам особых проблем. Безаварийную работу должна гарантировать качественная подготовка, которую проводят все ответственные службы города. Уже сейчас, по словам экспертов, уровень готовности коммунального комплекса превышает 80 процентов.

Готовности коммунального комплекса превышает 80 процентов

Убедиться в этом 10 августа смогли руководитель окружного департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Дмитрий Афанасьев и глава Салехарда Алексей Титовский. Вместе с генеральным директором компании «Салехардэнерго» Юрием Стратием они проинспектировали ключевые объекты. Так, например, удалось побывать на котельной № 35, где планируется в два раза – с 30 до 60 Гкал – увеличить производительность, подключив новых пользователей и повысив надежность. Залогом успеха станет замена систем автоматизации, насосного оборудования и котла.

К отопительному сезону необходимо подготовить 36 котельных

Всего же из 36 салехардских котельных к холодному времени года уже готовы более трех десятков, то же самое касается сразу 140 километров теплосетей. Стоит отметить, что объем вложений в подготовительные мероприятия превысил 278 миллионов рублей, при этом еще более 507 миллионов рублей было выделено в рамках инвестиционной программы на модернизацию и реконструкцию существующей инфраструктуры, а также строительство новых объектов.