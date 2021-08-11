Фото: личная страница Дмитрия Погорелого в соцсети

На Ямале могут отменить транспортный налог на электромобили, об этом сообщил директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый. Поручение проработать этот вопрос он получил от главы региона Дмитрия Артюхова.

- В ходе встречи с жителями Пангоды, к губернатору обратился сельчанин, занимающий электромобилями. Он попросил помощи в стимулировании данной отрасли. Например, отменить транспортный налог, - рассказал Дмитрий Погорелый.

Сейчас юрист занимается подготовкой поправок в региональный закон «О ставках транспортного налога». Предполагается освободить от уплаты всех владельцев электромобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Уже завтра, 12 августа, депутаты Законодательного Собрания рассмотреть эту инициативу.

- Пусть у нас на Ямале не так много таких автовладельцев, но стремление передвигаться на экологичном транспорте само по себе очень похвально. Будем его стимулировать, - подытожил Дмитрий Погорелый.