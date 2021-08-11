«Увезли и угрожали расправой»: двое молодых тазовчан обвиняются в серии жестоких грабежей

Двое молодых тазовчан обвиняются в серии жестоких грабежей Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей (один из них несовершеннолетний), обвиняемых в тяжких преступлениях.

- Было установлено, что в ноябре 2020 года 19-летний тазовчанин убедил 17-летнего юношу поучаствовать в ряде грабежей.

Зная о том, что у их односельчан - студентов колледжа - проживающих в общежитии Нового Уренгоя имеются деньги, молодые люди отправились в город и, под угрозой насилия, забирали у них деньги и мобильные телефоны. Позже злоумышленники еще раз провернули данную схему, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Затем, в апреле 2021 года, подозреваемые вновь приехали к общежитию и, угрожая насилием, вывезли четырех потерпевших в район лыжной базы, где забрали у них деньги и мобильный телефон.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.