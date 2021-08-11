Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 августа 2021 года увеличилось на 132 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 132 человека. С начала периода количество заболевших достигло 45 079.

Из общего числа болеющих 860 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 110 из них - в тяжелом состоянии, 39 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 524 человека.

Также за сутки выявлено 11 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 869. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 121 заражение COVID-19, за весь период - 38 210.

Выздоровели за последние сутки 137 человек, с начала пандемии - 42 867.

За последние сутки в России выявлен 21 571 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 740 (8,1%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 512 859 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 20 067 человек, с начала пандемии - 5 808 777. Также за сутки зафиксировано 799 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 167 241 человек.